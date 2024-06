Trabalhadora é demitida após não aceitar receber figurinhas pornográficas de gerente de RH casado

Por não corresponder as insistentes cantadas e pedidos sugestivos de um gerente de RH de uma empresa, uma funcionária, de 42 anos, acabou sendo demitida por negar os convites do profissional que já ocorriam há meses. O caso foi registrado na Polícia Civil (PC) e aconteceu na quinta-feira (06), em Santa Terezinha de Goiás.

Em depoimento, a vítima afirmou que desde 2023 tem recebido mensagens com segundas intenções por parte do suposto autor – que é casado – chamando-a de “princesa, meu amor, minha flor e minha florzinha”.

Como a situação ocorreu no final de ano, época que, segundo ela, a empresa tem o costume de demitir os funcionários, a mulher decidiu não revelar o fato e, tampouco, procurar as autoridades.

Mas sucessivos novos ataques a fizeram mudar de ideia.

Novamente, em abril deste ano, o homem enviou novas mensagens para a vítima, mas, dessa vez, ainda mais graves: figurinha de partes genitais, insinuando que queria algo com a mulher.

Em conversas obtidas pelo Portal 6, é possível ver a vítima dialogando com o suspeito quando, em um determinado momento, ela recebe a imagem e questiona: “De novo?”.

Já em outro diálogo, a vítima e o gerente aparecem conversando sobre algo relacionado ao trabalho, mas, novamente, ele envia uma figurinha com as partes genitais para ela.

“Isso já está estressante, viu? Só para te avisar”, reforça ela.

Ainda, de acordo com a mulher, o suspeito chegou a oferecer uma casa para a funcionária, alegando “eu dou a casa para você morar, se ela for para nós dois”.

Por não sucumbir aos assédios do suspeito, a vítima foi demitida pelo gerente, que avisou que iria registrar uma ocorrência contra ela por difamação.

Segundo a mulher, uma outra funcionária do local teria relatado ao proprietário da empresa que o gerente tinha esse comportamento com todas as funcionárias. O caso deve ser investigado pela PC.