Laudo da vigilância sanitária aponta causa de surto de vômito e diarreia no Ânima

Foram 49 colaboradores e 4 pacientes contaminados, dentre os quais 87% teve diarreia e 83% passou por vômitos e náuseas

Samuel Leão - 13 de junho de 2024

Ânima Centro Hospitalar, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

O surto de diarreia, vômitos, náusea e até febre, que tomou conta do Ânima na última semana de maio, passou por investigações, conduzidas pela vigilância sanitária, que concluíram se tratar de uma contaminação em um reservatório secundário de água, onde haviam microorganismos causadores de gastroenterite.

As chamadas bactérias heterotróficas, juntamente com esses microorganismos, foram encontradas durante as inspeções. A unidade alegou já ter resolvido a situação, apontamento que teria sido confirmado pelos exames realizados recentemente.

No entanto, ainda há a hipótese da contaminação ter sido consequência de um ato intencional. Um fator que fortalece a suspeita é a ausência de tais contaminantes nas análises realizadas apenas dois dias antes da eclosão do surto. A Polícia Civil (PC) foi acionada e ainda investiga o caso.

Cenário detalhado

O Portal 6 teve acesso ao laudo preliminar, emitido no dia 31 pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Segundo a tabela, foram 49 colaboradores e 4 pacientes contaminados, dentre os quais 87% tiveram diarreia, 83% vômitos e náuseas, enquanto apenas 4% chegaram a sentir febre. Além disso, 81% dos atingidos eram do sexo feminino.

Em números absolutos os índices correspondem a 44 pessoas com náuseas e vômitos, 46 com diarreia, 13 com cólicas, 19 com cefaleia (dor de cabeça), e 2 com febre. Também houve 2 pessoas com astenia, caracterizado por fraqueza, tremores e lentidão, 8 com calafrios, 2 com taquicardia e um indivíduo com desidratação.

À época, a pasta ainda preparou um quadro de orientações a serem seguidas para lidar com os infectados e também uma lista de medida profiláticas e higiênicas. Dentre as equipes, a mais atingida teria sido a de limpeza e higienização, com mais de 50% dos servidores afastados.