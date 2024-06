Professor de educação física que abusava de crianças e adolescentes em Anápolis é condenado

Além dos atos libidinosos, Pedro Leandro Castro Pereira Araújo também gravava e mostrava vídeos para os alunos

Pedro Hara - 17 de junho de 2024

Pedro Leandro Castro Pereira Araújo, preso pela PC. (Foto: Jonathan Cavalcante/Rádio São Francisco)

A Justiça começou a ser feita no caso envolvendo o professor de educação física Pedro Leandro Castro Pereira Araújo.

Réu por abusar de crianças e adolescentes que tinham aulas com ele em Anápolis, o treinador pegou 08 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão em uma das sentenças.

Durante as investigações do caso, mais de 20 alunos foram ouvidos. Além dos atos libidinosos, ele também gravava e mostrava vídeos para as vítimas.

Os crimes aconteciam tanto dentro do ambiente escolar quanto fora dele. À época em que o caso estourou, em setembro do ano passado, uma das unidades onde ele atuava se pronunciou.

Em comunicado público, o Colégio Couto Magalhães declarou que desligou o professor assim que começou a receber denúncias. Informou também que colaborou com as autoridades e prestou assistência aos estudantes da instituição.

*Colaborou Samuel Leão