Quem era Marcelo Manata, fundador de rede de bares encontrado morto dentro de apartamento em Goiânia

Ex-funcionários lamentaram falecimento do empresário: "muito bom patrão"

Davi Galvão - 19 de junho de 2024

Corpo foi encontrado após família chamar um chaveiro para abrir porta da residência. (Foto: Reprodução)

A morte do empresário Marcelo de Mendonça Manata, de 49 anos, ex-sócio e fundador da rede de bares Mercatto, gerou comoção em Goiânia.

Dentre os que lamentaram o falecimento do empreendedor, estão os ex-funcionários que puderam trabalhar com ele.

“Uma coisa muito triste, né? Caboclo bom, muito bom patrão. Eu gostei muito de trabalhar com ele. Muito triste”, disse Adão Martins, gerente de uma dos restaurante da franquia, ao G1.

Nas redes sociais, a página oficial da rede também divulgou uma nota de pesar, lamentando o falecimento do empresário.

Fundado em 2006, na capital, a Mercatto possui três unidades, sendo duas em Goiânia e uma em Pirenópolis.

Contudo, desde 2018, Marcelo já não estava mais à frente dos restaurantes, que ficou sob a administração da primeira esposa, de quem se separou.

O empresário deixa cinco filhos, três dos primeiro casamento e dois do segundo matrimônio.

Em tempo

Marcelo foi encontrado morto dentro da própria residência, nesta terça-feira (18), em Goiânia. Conforme apurado pelo Portal 6, ele estava há quatro dias sem dar notícias. A família, então, registrou um boletim de ocorrência e foi com um chaveiro até o prédio de luxo em que ele vivia no Setor Bueno.

Eles entraram no imóvel e encontraram o corpo, já em estado de decomposição. Pelo estado do cadáver, a suspeita é de que ele tenha falecido no sábado (14).