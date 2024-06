Receita natural para limpeza dos rins e do fígado (ensinamento de avó)

Com apenas dois ingredientes, essa fórmula caseira promete trazer benefícios para sua saúde

Pedro Ribeiro - 22 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Uma receita natural tem abalado as redes sociais. Muitas pessoas sofrem de problemas no fígado e nos rins e uma possível alternativa é recorrer a remédios caseiros para tentar amenizar os sintomas causados por essas enfermidades.

Pois bem, por meio de um post no Instagram DWS Emagrecimento Saudável (@se_cuida_visse), foi revelado que existe uma fórmula simples que promete ser muito benéfica à saúde.

No entanto, é sempre bom lembrar: o ideal é sempre procurar ajuda médica para um diagnóstico profissional.

Para essa receita, você só vai precisar de dois ingredientes: um ramo de hortelã e um dente de água.

O passo a passo é bem simples, então vamos lá!

Primeiro coloque a hortelã e o dente de alho dentro do liquidificador.

Feito isso, acrescente 3ooml de água.

De acordo com o vídeo, você deve deixar bater por aproximadamente dois minutos para que a mistura fique bastante homogênea.

E pronto! A sua receita natural está pronta para ser consumida.

A recomendação é que você tome essa mistura por cinco noites seguidas, antes de dormir.

O reels publicado no Instagram já conta com mais de 200 mil visualizações e promete fazer uma limpeza no fígado e nos ruins.

Além disso, segundo o vídeo, essa receita totalmente natural é excelente contra o mau hálito, suor excessivo e dores abdominais.

Isso porque a hortelã, utilizada na mistura, ajuda na digestão e alivia sintomas de desconforto digestivo, como inchaço e gases.

Outro benefício dessa planta é que ela possui propriedades antioxidantes que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres no corpo.

Confira o vídeo na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DWS Emagrecimento Saudável (@se_cuida_visse)

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

