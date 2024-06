O jeito mais fácil de deixar a carne desmanchando na Air Fryer

Essa receita deixa qualquer um com água na boca

Pedro Ribeiro - 23 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Atualmente, existe um eletrodoméstico que é um sucesso nas cozinhas brasileiras, e se você procura uma receita de carne desmanchando, a Air Fryer pode ser sua aliada.

Por ser um eletrodoméstico extremamente versátil, ela pode ser usada para fazer inúmeras receitas, seja de doce ou de sal.

E hoje vamos te ensinar um preparo delicioso com o cupim, que quando estiver pronto, a carne estará tão macia que você pode até comer de colher!

Pra fazer essa carne desmanchando aí na sua casa não tem mistério. Você vai precisar de:

– 1 peça de cupim (aproximadamente 1.2kg);

– 1 cebola cortada em cubos;

– 1/2 talo de alho poro;

– 4 dentes de alho;

– 1 pimenta dedo de moça sem as sementes;

– 300ml de caldo de carne;

– água para completar;

– ervas da sua preferência (louro, tomilho e alecrim).

Passo a passo:

Primeiramente, tempere a peça com sal e pimenta do reino e leve para dourar com a gordura virada para baixo.

Depois, retire a carne e deixe de lado.

Na mesma panela, faça um refogado usando a cebola, alho, alho poro, a pimenta e o extrato de tomate.

Feito isso, volte a carne para a panela, acrescente o caldo de carne e água. Aqui, você também pode acrescentar as ervas que mais gosta.

Deixe cozinhando na pressão até a carne começar a desmanchar. Uma dica: abra a cada 20 minutos para conferir o nível da água.

Cozinhe até a carne ficar desmanchando. O tempo vai variar de acordo com o tamanho da sua peça. Se quiser mais rápido, pode cortar ela em pedaços menores.

E aqui está o pulo do gato, que faz toda diferença.

Depois que ela estiver cozida, coloque na Air Fryer para dar aquela crostinha cheia de sabor. E assim seu cupim estará finalizado.

Retiramos essa receita do Instagram do perfil O Casal de BH (@ocasaldebh).

O Reels conta com mais de 3 milhões e meio de visualizações e viralizou na rede social.

Veja o vídeo na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Guimarães e Lucas Travassos | O Casal de BH (@ocasaldebh)



