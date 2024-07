Aprenda a limpar o cooktop por dentro e economize o dinheiro que ia pagar o técnico

Deixar a sujeira acumular pode estragar o seu aparelho e te dar ainda mais dor de cabeça

Pedro Ribeiro - 02 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/@meu101_ap)

Na hora de limpar o cooktop, você pode acabar fazendo apenas uma limpeza superficial e deixar algumas partes ainda sujas.

No entanto, o acúmulo dessa sujeira pode estragar o seu aparelho e te dar ainda mais dor de cabeça.

Mas não se preocupe, existe um método para limpar o cooktop sem precisar recorrer ao técnico.

Se você está dando aquela faxina ‘premium’ na cozinha, é claro que o seu cooktop não pode ficar de fora, não é mesmo?

Pois então, talvez você esteja fazendo apenas a limpeza superficial.

Nesse aparelho, é comum que resíduos de alimentos e gordura obstruam as chamas, sendo necessário ficar atento na hora de limpar.

No entanto, recentemente um vídeo publicado no Instagram (@meu101_ap) mostrou que é possível limpar o cooktop por dentro sem precisar chamar um técnico.

Dessa forma, você não precisa gastar e acaba economizando.

Para fazer isso, basta retirar os parafusos com o auxílio de uma chave de fenda, remover as bocas e os botões do fogão.

Segundo o vídeo, é muito importante fazer esse processo com o gás desligado.

Outra dica é não mexer na parte elétrica e ter cuidado para não molhar a fiação.

Além disso, em um comentário do post, o perfil afirma que realizou a troca das borrachas que ficam embaixo do cooktop.

Confira o vídeo na íntegra e saiba como limpar o cooktop:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucidalva Silva|Dicas de casa (@meu101_ap)

