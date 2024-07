Biomédica que realizou procedimento estético em influenciadora não possuía registro profissional

Aline Maria Ferreira, de 33 anos, morreu após intervenção realizada na clínica Ame-se, em Goiânia

Thiago Alonso - 03 de julho de 2024

Grazielly da Silva Barbosa era dona da clínica Ame-se, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Foi presa na manhã desta quarta-feira (03), a biomédica Grazielly da Silva Barbosa, suspeita de ter realizado um procedimento estético que resultou na morte da influenciadora brasiliense Aline Maria Ferreira, de 33 anos, nesta terça-feira (02).

A profissional foi detida em flagrante pela Polícia Civil (PC), enquanto atendia outros pacientes na clínica Ame-se, a qual é proprietária, no Setor dos Funcionários, em Goiânia.

Conforme a equipe de investigação, foi constatado que a suposta autora não possuía registro junto ao Conselho Regional de Biomedicina (CRB).

Além disso, o estabelecimento onde teria ocorrido a intervenção também não contava com Alvará de Autorização Sanitária, sendo interditado e fechado pela Vigilância Sanitária logo após a prisão.

Grazielly é investigada pela morte da modelo, que realizou o procedimento de aplicação de PMMA nos glúteos, no último dia 23 de junho.

Ela teria chegado a visitar a vítima no hospital antes do óbito, momento em que explicou que teria utilizado bioestimulador durante a operação, e não o polimetilmetacrilato, conhecido por ser um componente plástico com diversos casos de complicações para pacientes.

Aline faleceu nesta terça-feira (02), no Hospital Regional de Asa Norte (HRAN), em Brasília, onde estava internada devido a uma infecção generalizada, possivelmente decorrente da intervenção estética.

O Portal 6 tentou entrar em contato com Grazielly, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta. O espaço segue em aberto.