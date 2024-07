Após lançar Eerizania, Roberto Naves viaja de férias com a família

Tradicional passeio no Araguaia deve durar cerca de 10 dias

Pedro Hara - 05 de julho de 2024

Roberto Naves comemorando pesca em 2021. (Foto: Arquivo/Instagram)

Como em anos anteriores, Roberto Naves (Republicanos) dá uma pausa nas obrigações de prefeito para curtir uma breve temporada de férias no Rio Araguaia.

O passeio, que começa neste fim de semana e deve durar cerca de dez dias, ocorre após Roberto cumprir a missão de lançar a pré-candidatura de Eerizania Freitas (UB) e trabalhar ativamente para ela nos bastidores políticos.

Um dos principais é o meio evangélico, onde costurou apoios com diversos pastores da cidade.

Quando retornar a Anápolis, a intenção do prefeito é intensificar as articulações com a finalidade de eleger a aliada.

Vale lembrar que Eerizania tem evitado aparecer ao lado do casal Naves em situações que revelem intimidade.

Isso porque pesquisas internas mostram que ela automaticamente absorve a alta rejeição de Roberto junto ao eleitorado anapolino.