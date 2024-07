Elefante se assusta com multidão em festival religioso hindu e provoca pânico nos devotos

Imagens compartilhadas nas redes mostram a fuga do animal e o desespero de um dos seus tratadores

Folhapress - 07 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Twitter)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Participantes de um festival religioso hindu no Sri Lanka levaram um susto e tanto quando um elefante da procissão se assustou com a quantidade de devotos e tentou fugir do local.

Imagens compartilhadas nas redes mostram a fuga do animal e o desespero de um dos seus tratadores. Ele puxa o mamífero de mais de três metros de altura pelo rabo, enquanto a multidão corre e grita pelas ruas de um vilarejo. A tática dá certo e o elefante se acalma. Depois de alguns minutos, a situação fica controlada.

Segundo a imprensa do país asiático, treze pessoas foram levadas com ferimentos leves ao hospital da cidade de Kataragama, a 280 quilômetros ao sul da capital Colombo.

Os elefantes são considerados sagrados no Sri Lanka, mas as leis contra os maus-tratos aos bichos não são aplicadas. Grupos de defesa dos direitos dos animais criticam o uso generalizado durante as cerimônias nos templos do país.

Não é a primeira vez que um dos animais fica fora de controle e provoca um incidente durante um desfile.

Em agosto de 2023, dezenas de peregrinos saltaram para um lago no centro da cidade de Kandy para escapar de cinco elefantes perturbados. Várias pessoas ficaram feridas, e uma mulher foi hospitalizada.