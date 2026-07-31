O erro que quase todo mundo comete ao temperar carne antes do churrasco, segundo churrasqueiros
Aplicar o sal na hora errada pode alterar a textura da carne e prejudicar o resultado do churrasco, explicam especialistas
Acender a churrasqueira, separar os cortes e temperar tudo de uma vez parece uma prática comum nos churrascos de fim de semana. No entanto, muitos churrasqueiros afirmam que esse hábito pode comprometer o resultado final da carne.
O principal erro está em salgar a carne muito antes de levá-la à brasa. Dependendo do tempo de espera, o sal pode retirar parte da umidade natural do corte, deixando a carne menos suculenta após o preparo.
Por que colocar sal cedo pode ser um problema?
O sal começa a agir assim que entra em contato com a superfície da carne. Nas primeiras etapas, ele puxa parte da água para fora das fibras por um processo natural conhecido como osmose.
Se o corte permanecer salgado por muito tempo antes de ir à churrasqueira, parte desse líquido pode se perder, principalmente quando a carne fica exposta ao calor ambiente.
O resultado pode ser uma peça mais seca, especialmente em cortes menos gordurosos.
Qual é o momento ideal para salgar?
Segundo churrasqueiros, o ideal é aplicar o sal grosso instantes antes de colocar a carne na grelha.
Dessa forma, o tempero realça o sabor sem permanecer tempo suficiente para retirar uma quantidade significativa de líquido da carne.
Em alguns cortes mais espessos, há quem prefira salgar poucos minutos antes do preparo, mas evitar longos períodos de espera continua sendo a principal recomendação.
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