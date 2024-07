Misturinha eficaz para você nunca mais precisar gastar com sabão em pó

Muitas vezes, para não sair no prejuízo no final do mês, você precisa segurar as pontas e se virar com as coisas que você tem em casa

Pedro Ribeiro - 09 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@j.gomescozinha.como)

O sabão em pó é um produto quase que indispensável para fazer várias tarefas domésticas.

Mas e se eu te falar que com uma misturinha potente, você nunca mais vai precisar gastar comprando esse item? Já pensou?

Pois bem, em um vídeo viralizado no Instagram, é apresentado um truque eficaz para você economizar!

Quer saber como? Leia a seguir!

Muitas vezes, pensando em economia doméstica, você precisa segurar as pontas e se virar com as coisas que você tem em casa.

Pensando nisso, existe uma misturinha eficaz para substituir o sabão em pó.

Essa dica foi retirada no perfil @j.gomescozinha.como. No Reels, é demonstrado uma maneira de fazer o seu próprio sabão de uma maneira muito simples.

Para a receita, você vai precisar de:

2 sabões em barra;

1 sabonete de banho para perfumar.

Modo de preparo:

Primeiramente, você precisa pegar um ralador e ralar os sabões em pedra.

Depois, ainda com o auxílio do ralador, rale também o sabonete.

Feito isso, misture bem.

Agora, leve para uma área externa da sua casa, que seja exposta diretamente ao sol.

Deixe a vasilha com a mistura dos sabões ressecando por aproximadamente duas horas.

Assim, falta pouco para você ter o seu sabão em pó caseiro.

Depois que passar o tempo, coloque o preparo no liquidificador e triture bastante.

E pronto!

Não é incrível? Agora o seu sabão em pó já está pronto para ser usado do jeito que quiser.

Assista ao vídeo:

