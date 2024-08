6 carnes de segunda que no churrasco parecem ser de primeira

Mesmo custando pouco, alguns cortes populares não perdem em nada para as carnes nobres

Ruan Monyel - 06 de agosto de 2024

Foto: Ilustração/Pexels/ Everson Mayer)

Todo bom brasileiro ama um delicioso churrasco, não é mesmo? Mas, devido ao alto preço das peças nobres, muita gente acaba optando por carnes de segunda nas comemorações.

Porém, a maioria das pessoas tem dúvidas em relação a qual corte comprar, e por mais que esses cortes sejam mais populares, algumas peças ficam tão gostosas e suculentas quanto as carnes de primeira.

E ao escolher esses cortes comuns, é possível fazer um delicioso churrasco sem abrir mão da qualidade e do sabor. E aí, partiu reunir os amigos para comer uma carne assada? Leia até o fim e veja o melhor custo-benefício.

6 carnes de segunda que no churrasco parecem ser de primeira

1. Fraldinha

A fraldinha, proveniente da barriga do boi, embora seja considerada uma carne de segunda, é muito apreciada por sua textura e sabor.

Quando grelhada, a fraldinha fica extremamente macia e suculenta, já que é rica em gordura. E o melhor: o quilo sai em média R$32.

2. Maminha

Apesar de ser pouco explorada, a maminha, corte da parte traseira do boi, é uma excelente opção para quem busca economia e sabor.

Custando cerca de R$36/kg, a peça, embora seja mais magra, com o tempo certo de preparo pode surpreender até as pessoas mais exigentes.

3. Coxão Mole

O coxão mole é uma das carnes de segunda mais usadas em cozidos, mas também fica excelente quando assado na churrasqueira.

Esse corte é ideal para quem gosta de uma carne saborosa e suculenta, e no açougue, o preço médio do quilo é de apenas R$39,99.

4. Acém

O acém é um dos cortes mais populares e acessíveis de todos. Mesmo custando apenas R$26/kg, a peça não perde em nada para as carnes de primeira.

Tanto cozido quanto na grelha, quando bem preparado, o acém pode ser uma excelente opção para quem deseja um bom churrasco sem gastar muito.

5. Peito Bovino

O peito de boi é uma das carnes de segunda que, embora peça um pouco mais de atenção no preparo, não deixa a desejar em relação aos cortes nobres.

O alto teor de colágeno no peito bovino deixa a carne extremamente saborosa quando está no ponto certo, e o preço médio da peça é de R$30.

6. Paleta

Por fim, a paleta é um corte suculento que vem do ombro do boi, mas que poucas pessoas utilizam no churrasco, dando prioridade aos cortes nobres.

Porém, as fibras presentes na paleta deixam a carne com um sabor marcante e uma textura única, e tudo isso por apenas R$24/kg.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades, tudo em tempo real para você!