Sicredi está entre as 150 empresas mais inovadoras do país

Instituição financeira figura no top 5 do ranking setorial do Prêmio Valor Inovação 2024

A 10ª edição do prêmio Valor Inovação Brasil, divulgada na segunda-feira (5), aponta as organizações mais inovadoras em cada setor e apresenta o ranking das 150 empresas com melhores práticas de inovação. O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo o Brasil e pioneiro no cooperativismo de crédito, está entre as cinco mais inovadoras no setor financeiro de acordo com a avaliação.

Realizada pelo jornal Valor Econômico, em parceria com a Strategy&, a pesquisa analisa a capacidade das organizações de garantir a inovação, considerando a crescente importância da sustentabilidade e a adoção de tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial generativa. Também avalia a adaptabilidade e a transformação da força de trabalho e dos modelos de negócio com base em estratégias sólidas.

No Sicredi, a inovação está além da evolução digital e abrange, primeiramente, o foco nas pessoas, e em processos estabelecidos para potencializar a capacidade de inovar no dia a dia, acelerar a estratégia corporativa, aplicar métodos de construção de futuros e ser reconhecido pelo ecossistema de inovação. As ferramentas de inovação aberta adotadas, por exemplo, além de contribuírem com o negócio, viabilizam uma cultura de experimentação e agilidade entre startups e os times de produtos e operação do Sicredi. Apenas de julho de 2023 a junho de 2024, foram mais de 300 parcerias firmadas com diferentes startups.

Outra referência é o “Programa Inovar Juntos”, que até o momento teve aproximadamente 65 desafios propostos para o ecossistema de startups, 55 experimentos/PoC realizados e mais de 20 soluções escaladas. Em 2024, oito desafios estão mapeados para conexões com parceiros. Um dos desafios já concluídos foi com a Startup “Meu Lar De Volta”, que mobilizou colaboradores para ajudarem colegas que tiveram suas residências impactadas durante as enchentes no Rio Grande do Sul, em maio. Rapidamente, foi formada uma rede solidária para a realização de mutirões de limpeza em sete cidades. Com o experimento, além do impacto social e mais de 700 pessoas envolvidas entre inscritos, voluntários e beneficiados, foi possível mapear novas hipóteses de negócio que serão validadas no decorrer de 2024.

Outro processo estabelecido é o de Inovações Locais, em que as mais de 100 cooperativas do Sicredi compartilham suas inovações umas com as outras. Assim, é gerado um ambiente colaborativo de trocas e aprendizados, confirmando na prática um dos sete princípios do Cooperativismo, a Intercooperação. Já o “Canal de Ideias” é uma ferramenta que os mais de 45 mil colaboradores podem propor novas soluções para produtos e negócios. As ideias com maior nível de engajamento são avaliadas pelos times e posteriormente implementadas. O Canal já teve mais de 2.400 propostas e aproximadamente 790 ideias implementadas.

Felipe Feldens, diretor executivo de Estratégia, Evolução e Dados do Sicredi, explica que a inovação é fundamental para a instituição desde o seu surgimento. “O processo é sempre sobre pessoas, conhecendo as jornadas dos associados e trabalhando soluções em seu benefício e das comunidades onde estamos presentes. Nosso objetivo é aproveitar oportunidades e resolver desafios de forma eficiente, e nem sempre por meio de tecnologia. Mantemos um olhar atento para ações inovadoras que atualmente são um dos focos do nosso planejamento estratégico. Além disso, o nosso modelo de negócio, com 5 centrais e 104 cooperativas, nos permite identificar demandas e gerar soluções para atender necessidades econômicas específicas em cada localidade onde atuamos”, afirma.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.