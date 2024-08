Mulher é encontrada com duas facas, muito sangue no corpo e explica situação a policiais militares

Vizinhos perceberam condição atípica e também acionaram Samu

Samuel Leão - 12 de agosto de 2024

Mulher desfere facadas no companheiro, em Niquelândia. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 45 anos, foi encontrada com uma faca na mão e outra no colo, toda ensanguentada, após desferir diversos golpes no companheiro. O caso aconteceu na tarde deste domingo (11), em Niquelândia e, segundo ela, a ação teria ocorrido em autodefesa, em razão de agressões físicas e verbais que ela teria sofrido no relacionamento.

Por volta das 16h, vizinhos da residência do casal, situada no bairro Santa Efigênia, escutaram gritos e barulhos intensos. Eles suspeitaram que algo ocorria e decidiram chamar a Polícia Militar (PM) para verificar a situação.

Ao chegar no local, os militares se depararam com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também havia sido solicitada e já realizava o atendimento da vítima, um homem de 41 anos, com diversos ferimentos pelo corpo.

Os cortes causaram grandes sangramentos nele, de modo que a equipe médica o transportou rapidamente, para o Hospital Municipal de Niquelândia, onde foram prestados cuidados especializados. Ao adentrarem a residência, os policiais perceberam vários vestígios de sangue.

Na área externa, encontraram a mulher sentada, segurando uma faca nas mãos e com outra apoiada no colo. Eles colheram o depoimento dela, que afirmou ter agido em reação a agressões verbais e físicas que teria sofrido durante o relacionamento com a vítima.

Dada a constatação, ela foi conduzida para realizar o exame de corpo de delito e, posteriormente, para uma delegacia de polícia. O caso foi constatado como homicídio simples tentado, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).