Bebê de 1 ano morre após se afogar dentro de piscina em Anápolis

Acidente foi descoberto pela mãe, que notou ausência do pequeno

Samuel Leão - 13 de agosto de 2024

GO-330, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). (Foto: Captura/Google Street View)

Nesta terça-feira (13), morreu um bebê, de apenas 01 ano e quatro meses, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, após se afogar na piscina de casa, em Anápolis. A vítima chegou a ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

O acidente aconteceu no começo da tarde de segunda-feira (12), no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), quando a mãe notou a ausência do pequeno. Ao procurá-lo, ela o encontrou caído na piscina, com a cabeça voltada para o fundo.

Segundo ela, a descoberta demorou cerca de 10 minutos, depois que a criança caiu na água e não conseguiu sair. Assim que o encontrou, ela acionou o Corpo de Bombeiros e saiu às pressas com ele dentro do carro.

Ao passar pela avenida principal do bairro, ela se deparou com uma Unidade de Resgate (UR), que parou e encaminhou o menor até a UPA.

Na unidade, foi constatado o grau 6 de afogamento, que teria ocasionado a parada cardiorrespiratória. Devido ao estado grave de saúde, o pequeno passou a ser tratado na sala vermelha.

Apesar dos cuidados, a criança acabou não resistindo às complicações, vindo a falecer. O caso foi registrado como resgate por afogamento.