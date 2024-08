HIV, Sífilis e Hepatites: Saiba onde realizar testes de ISTs gratuitos em Goiânia

Resultados são oferecidos em média de 30 minutos e cidadãos devem apresentar documentos

Maria Luiza Valeriano - 15 de agosto de 2024

Exames ficam prontos em aproximadamente 30 minutos (Foto: Reprodução/Governo de Goiás)

O Governo de Goiás apontou que a subnotificação de casos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) é um dos maiores desafios da saúde pública brasileira. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) oferece testes rápidos gratuitos à população.

De acordo com a pasta, todas as unidades de saúde da capital oferecem o serviço, garantindo que moradores de todas as regiões tenham acesso. Para ser atendido, basta comparecer em uma unidade com documento pessoal em mãos, como CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Por meio do teste, é possível identificar ISTs como HIV, sífilis e hepatites B e C.

Os exames são coletados, analisados e entregues em aproximadamente 30 minutos. “O de HIV é um teste diagnóstico, você faz o primeiro teste e, dando positivo, já faz o outro teste confirmatório, de laboratórios diferentes. A pessoa já sai com diagnóstico e com um encaminhamento para o infectologista”, explicou a coordenadora de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria Estadual da Saúde (SES), Luciene Tavares.

“Já os de sífilis, hepatite B e hepatite C, são testes de triagem. Dando positivo, você já sai com encaminhamento para fazer o teste confirmatório na própria rede”, disse.

Os testes são indicados para todos os grupos, de acordo com Luciene. “Hoje em dia não existe um grupo de risco, mas um comportamento de risco, que nada mais é do que fazer sexo sem o preservativo”.