Jovem viraliza com polêmica ao comparar fortuna de Virginia Fonseca e do ‘sogrão’ Leonardo

Página trouxe dados que apontam quanto as duas celebridades conseguiram acumular, mesmo em ramos tão distintos

Augusto Araújo - 15 de agosto de 2024

Virginia Fonseca e Leonardo. (Foto: Reprodução/instagram)

Um perfil viralizou nas redes sociais ao fazer uma polêmica comparação entre o patrimônio de Virginia Fonseca e o ‘sogrão’ Leonardo.

A publicação, feita pela página “Show da Grana”, já acumula mais de 500 mil visualizações no Instagram e 2 milhões no TikTok.

O post destaca que o cantor sertanejo adquiriu um status de ‘lenda’ do gênero musical ao longo dos anos, cobrando um cachê de R$ 250 mil por show.

No entanto, o apresentador destaca que Leonardo tem como maior riqueza a fazenda Talismã, avaliada em R$ 60 milhões.

Além disso, a principal atividade desenvolvida na propriedade é a criação de gado, onde o cantor teria mais de 5 mil cabeças de Nelore.

Dessa forma, Leonardo possuiria um patrimônio estimado em R$ 200 milhões, somando todas as fazendas, sítios e marcas de bebida em seu nome.

Já ao levantar os rendimentos de Virginia, o vídeo pontua que a empresa We Pink, da qual ela é sócia, teve um faturamento de aproximadamente R$ 320 milhões, apenas em 2023. Para 2024, a expectativa seria de arrecadar mais de meio bilhão de reais.

“Segundo alguns especialistas, a participação da Virginia na WePink vale algo em torno de R$ 600 milhões”, pontua o apresentador.

Dessa forma, a conclusão seria de que a nora de Leonardo possui quase três vezes o patrimônio do cantor sertanejo.

Nos comentários, os usuários contestaram os valores levantados pela página. “Faturamento é uma coisa, lucro é outra. Para agregar patrimônio deveria analisar o lucro”, destacou uma internauta.

Já outra pessoa afirmou “Irmão, você não tem nem ideia do patrimônio do Leonardo, isso não é nem um décimo do patrimônio dele”.

Por outro lado, uma usuária defendeu a influenciadora, destacando que “isso é só com a WePink, imagina o tanto que ela deve ganhar fazendo publicidades” e outra levantou a reflexão: “ela tem tudo isso com 20 e poucos, pensa quando tiver a idade do Leonardo”.