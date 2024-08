Funcionária leva cadeirada da patroa devido a tatuagem em local polêmico

Briga só terminou após intervenção de uma viatura da Polícia Militar que passava no local

Augusto Araújo - 16 de agosto de 2024

Caso aconteceu no Residencial Jardim Canedo, em Senador Canedo. (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada em Senador Canedo, cidade na Região Metropolitana de Goiânia, após a dona de um restaurante agredir uma funcionária com uma cadeirada, na tarde desta sexta-feira (16).

O caso aconteceu no bairro Residencial Jardim Canedo. Há cerca de duas semanas, a vítima, de 23 anos, foi contratada pela suspeita, de 32 anos, para trabalhar no estabelecimento.

Contudo, a suposta autora teria ficado enciumada com a forma como a jovem estava interagindo com o marido dela.

A mulher teria chegado inclusive a advertir a vítima para que parasse com tais atitudes – que seriam brincadeiras inadequadas no ambiente do trabalho.

O estopim aconteceu quando a suspeita teria flagrado a jovem mostrando uma tatuagem na altura da cintura para o esposo.

Enfurecida, a mulher partiu para cima da funcionária, dando início a uma luta corporal. A confusão só foi apaziguada com a chegada de uma viatura da Polícia Militar (PM), que passava pelo local.

Apesar da confusão, nenhuma das duas ficaram com ferimentos graves e teriam feito as pazes após a suposta agressora pedir desculpas à vítima.

O caso foi registrado em uma delegacia de Senador Canedo e caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações.