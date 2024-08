Meteorologia faz alerta para tempo seco e quente em Goiás, após onda de frio

Índices de umidade relativa do ar podem chegar a até 14%, próximo a estado de emergência

Augusto Araújo - 16 de agosto de 2024

Dia quente em Goiânia. (Foto: Arquivo/Governo de Goiás)

Após uma onda de frio que surpreendeu os goianos na última semana, a meteorologia fez um alerta para a população neste final de semana. Isso porque, conforme os informes mais recentes, o próximo sábado (17) e domingo (18) devem ser de tempo bastante seco e quente.

Conforme o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), Goiás enfrentará índices de umidade no ar de até 14%, o que é considerado muito baixo.

Para se ter noção, a Organização Mundial da Saúde (OMS), classifica que porcentagens abaixo de 20% já indicam um estado de alerta. Já com menores de 12%, pode ser considerado estado de emergência.

Além disso, o Cimehgo destacou uma possível variação nos termômetros de até 20ºC no mesmo dia. A região Central de Goiás (onde está Goiânia, Anápolis, Jaraguá), pode oscilar entre 15ºC e 35ºC, por exemplo.

A cidade que apresentou as maiores temperaturas, no informe, foi Porangatu (Norte Goiano). A mínima deve ser de 16ºC, enquanto a máxima pode chegar a 37ºC.

Já o município com os índices mais amenos foi Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF). Os termômetros devem variar entre 15ºC e 29ºC.

Goiânia, por sua vez, pode ter temperaturas de 16ºC a 33ºC, enquanto Anápolis deve registrar de 15ºC até 30ºC.