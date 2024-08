Conheça a carne de segunda que é mais macia, saborosa e barata que a maioria de primeira

Corte também harmoniza bem com temperos fortes e molhos encorpados, sendo uma boa pedida para quem gosta de experimentar diferentes preparos

Magno Oliver - 17 de agosto de 2024

(Imagem: Ilustração/Canal Embaixador do Churrasco/Youtube)

Entre os diversos cortes de carne bovina disponíveis no mercado, alguns ainda passam despercebidos pelos consumidores, apesar de suas qualidades.

O Sete da Paleta é um exemplo claro disso. Retirado da paleta bovina, na parte dianteira do boi, este corte tem ganhado atenção recentemente por ser uma opção que combina maciez, sabor e preço acessível.

O nome curioso do corte vem do formato semelhante ao número sete, formado pela junção de ossos presentes na carne. Embora provenha de uma área do boi tradicionalmente associada a cortes mais duros, o Sete da Paleta surpreende pela sua maciez, o que o torna ideal para preparos rápidos como bifes grelhados ou na chapa.

Além disso, quando cozido lentamente, este corte pode se transformar em pratos saborosos e sofisticados, como estrogonofe ou assados, oferecendo uma carne tenra e suculenta.

O Sete da Paleta também se destaca pela sua versatilidade na cozinha. Ele harmoniza bem com temperos fortes e molhos encorpados, sendo uma boa pedida para quem gosta de experimentar diferentes preparos.

Em tempos de alta nos preços das carnes, a acessibilidade desse corte se torna um atrativo a mais, possibilitando refeições de qualidade sem comprometer o orçamento.

Apesar de ainda ser pouco conhecido, o Sete da Paleta já começa a aparecer em cardápios de restaurantes e churrascarias que apostam em oferecer cortes diferenciados.

Para os consumidores, essa pode ser uma boa oportunidade de descobrir um novo sabor e diversificar as escolhas na hora de comprar carne.