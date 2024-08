Governo de Goiás divulga lista de mulheres selecionadas receber Aluguel Social; inscrições seguem abertas

Modalidade é para ajudar vítimas de violência deixem de depender do agressor

Thiago Alonso - 22 de agosto de 2024

Imagem ilustrativa do Programa Pra Ter Onde Morar. (Foto: Hegon Corrêa)

O Governo de Goiás divulgou a lista das selecionadas para receber o benefício Aluguel Social, um auxílio de R$ 350 destinado a ajudar nas contas de casa para famílias de baixa renda.

Nesta fase do processo, foram contempladas 99 mulheres, uma vez que o foco é exclusivamente em vítimas de violência doméstica.

Goiânia é a cidade com o maior número de beneficiárias, com 26 selecionadas, seguida por Águas Lindas de Goiás, com 13, e Aparecida de Goiânia e Jataí, com sete cada uma. Luziânia, por sua vez, tem seis selecionadas.

Outros municípios como Anápolis, Trindade, Niquelândia e Goiás tiveram quatro mulheres convocadas nesta que é a quinta lista divulgada pelo projeto Goiás Social.

Os nomes das contempladas podem ser acessados no edital publicado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab), conforme explicado em documento de dezembro de 2023.

Para mais informações, leia a publicação.

Como se cadastrar?

Nesta nova fase do processo, as candidatas selecionadas devem preencher a declaração de aceitação do programa até o dia 25 de agosto e anexá-la no site da pasta.

Caso o procedimento não seja realizado corretamente dentro do prazo, as contempladas serão excluídas do benefício.

Após isso, cada uma das mulheres receberá instruções individuais sobre como ativar o aplicativo, efetuar o pagamento do aluguel e anexar os comprovantes.

Inscrições seguem abertas

Apesar da divulgação das contempladas, as inscrições para o projeto Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social de 2024 seguem abertas, visto que o programa do Governo é contínuo.