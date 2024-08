Truque simples para amolar o liquidificador sem precisar levar para o técnico

Com o uso, é comum que a lâmina perca a qualidade do corte, mas é possível recuperá-la de forma simples

Ruan Monyel - 25 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@tokopediaparents)

Alguma vez na vida você já pensou em amolar o liquidificador? Embora pareça algo banal, essa é uma manutenção extremamente necessária.

Com o uso quase diário do eletrodoméstico, é comum que a lâmina perca a qualidade do corte, fazendo com que os preparos demorem mais tempo para serem processados.

Porém, ao contrário do que se pensa, não é necessário levar o equipamento para um profissional. Basta fazer um truque caseiro para deixar as lâminas como novas.

Alguma vez, durante o preparo de uma receita ou enquanto fazia algo para beber, você notou que o liquidificador não estava triturando os alimentos como antes?

Embora o desgaste com o tempo de uso seja comum, essa falta de potência no corte é um claro sinal de que as lâminas do equipamento estão desgastadas.

Assim como facas e processadores, é necessário amolar as lâminas do liquidificador para garantir o pleno funcionamento do aparelho.

Mas fique tranquilo, é possível recuperar o corte das lâminas sem precisar gastar com um profissional. Basta reproduzir um simples truque em casa.

A dica, compartilhada por um perfil no Instagram (@tatydiicas), mostra que, com apenas um item simples, seu liquidificador ficará como novo.

Para reproduzir o truque em casa, primeiramente, basta pegar algumas folhas de papel-alumínio e cortá-las em pedaços de tamanho médio.

Após cortá-las, coloque-as dentro do liquidificador e deixe bater por cerca de 5 minutos. Assim, as lâminas ficarão extremamente amoladas.

Muito simples e extremamente útil, não é mesmo? Vale a pena testar em casa e se surpreender com o resultado. Veja o vídeo:

