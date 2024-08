Saiba como foi visita de fãs ao escritório do Gusttavo Lima em Goiânia: “experiência única”

Sertanejo sorteou admiradores para conhecer com exclusividade o escritório Balada Music, como preparação para o show "Buteco: Despedida"

Thiago Alonso - 31 de agosto de 2024

Marília foi uma das fãs sorteadas para visitar escritório do sertanejo. (Foto: Captura/Youtube/Acervo Pessoal)

Fã que é fã de verdade faz de tudo para ficar próximo do ídolo e, para Marília Costa, de 27 anos, a história não é diferente. Moradora de São Paulo (SP), a jovem fez uma viagem especial para Goiânia para acompanhar o show “Buteco: Despedida”, de Gusttavo Lima, de quem é fã desde os 15 anos.

Não bastasse assistir ao espetáculo que marcará a pausa do sertanejo nos palcos, ela também teve uma surpresa para lá de especial: foi uma das 100 fãs sorteadas para conhecer, com exclusividade, o escritório Balada Music, empresa de gerenciamento artístico do cantor.

O local é conhecido pelos fãs como um espaço importante, pois é onde Gusttavo se dirige diariamente para trabalhar, planejando contratos, lançamentos e os próximos passos da própria carreira — e dos agenciados.

“Quando fui uma das escolhidas, fiquei muito feliz, lógico, porque vim para Goiânia só para assistir ao Buteco. Se eu viesse e não fosse sorteada, com certeza ia ficar muito triste”, disse Marília, em entrevista ao Portal 6.

Experiência única

A visita da jovem ocorreu na tarde desta quinta-feira (29), e junto a ela, havia outras nove pessoas — pois as visitas foram divididas em grupos de 10 em 10, em horários diferentes.

“Não deu para conhecer todas as salas, porque estavam acontecendo algumas reuniões, mas as partes principais do escritório nós conhecemos: a sala do Gusttavo, que é onde ele faz reuniões, os discos que ele ganhou, as placas de visualizações do YouTube, quadros dele, os principais álbuns”, contou, animada.

Além disso, a paulista relatou que pôde conhecer algumas pessoas da equipe de Gusttavo, que estavam na sede da Balada Music no momento, como funcionários do setor de marketing, por exemplo.

Surpresa especial

Chegando ao fim da visita, Marília teve uma surpresa com um toque especial em relação aos outros fãs que foram até o escritório. A paulista foi uma das sorteadas, já dentro do estabelecimento, para ganhar um kit exclusivo de merchandises do sertanejo.

“Agradeceram nossa visita, mas falaram que tinham uma surpresa para a gente, que desses 10 fãs que estavam lá, três iam ser sorteados para ganhar uma mala personalizada do Buteco”, relembrou.

“Chamaram a primeira menina, depois a segunda, e eu já estava pensando ‘Caramba, não acredito, eu preciso ganhar essa mala’. Quando já estava triste, na terceira, eles chamaram meu nome, nossa, eu nem acreditei, fiquei muito feliz”, completou.

Dentro do compartimento estava uma jaqueta jeans exclusiva com a logo do show e do sertanejo. Além disso, Marília — assim como os outros participantes — recebeu uma série de outros produtos especiais como um boné, bottoms, adesivos e outros objetos decorativos.

“Eu acompanho o Gusttavo desde 2012, isso já valeu a pena a minha experiência de vir aqui para Goiânia”, finalizou.