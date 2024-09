Entenda para onde vai o dinheiro das multas de trânsito em Goiás

Valores são distribuídos para diferentes serviços de administração e fiscalização

Augusto Araújo - 01 de setembro de 2024

Trânsito em Goiânia. (Foto: Secom)

Diariamente, são aplicadas inúmeras multas de trânsito em Goiás, que podem ter valores variando entre R$ 88,38 e R$ 293,47, conforme a gravidade. No entanto, uma questão ainda gera desconfiança em diversos motoristas: para onde vai todo esse dinheiro?

Diante desse cenário, o Portal 6 investigou a legislação de trânsito brasileira, para explicar melhor essa situação.

Conforme o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o valor arrecadado com as infrações ficam sob a responsabilidade do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), que é basicamente o conjunto de órgãos responsáveis pela administração e fiscalização do trânsito.

Sendo assim, em Goiás, cabe ao Detran e às secretarias municipais de trânsito a aplicação desse montante, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, engenharia de campo, policiamento, fiscalização, renovação de frota circulante e educação de trânsito.

São exemplos práticos disso: instalação de placas e semáforos, pintura de faixas nas vias públicas, campanhas de segurança ao volante e, inclusive, operações policiais.

No entanto, para isso, é necessário um convênio entre as pastas de Trânsito e as forças de segurança.

Os outros 5% da arrecadação deve ser depositado mensalmente no Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET), sob responsabilidade da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), destinado à segurança e educação de trânsito.