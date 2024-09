Conheça a carne nobre e macia que só é encontrada nos restaurantes de ricos

Isabella Valverde - 04 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/481 Brand)

Que todo brasileiro ama um bom churrasco, isso não é novidade para ninguém. Porém, o que poucos sabem é que existe uma carne nobre que chama atenção por ser macia e saborosa, podendo ser encontrada nos restaurantes de ricos.

O corte pode até ser confundido com o T-bone por terem um formato um tanto semelhante, mas olhares atentos conseguem diferenciar as duas.

Extraído da parte traseira do lombo curto, o Porterhouse se assemelha com o T-Bone, sendo retirado de uma parte do boi um pouco mais à frente.

Saborosa e extremamente macia e suculenta, a carne reúne o filé mignon, o contrafilé e a alcatra, o que a torna ainda mais valorizada no mercado.

Pelo sabor autêntico, o Porterhouse costuma ser um grande destaque no churrasco, podendo ser preparado na grelha.

Mas se engana quem pensa que este é o único nome desta incrível carne. Acontece que na Itália, mais especificamente na região da Toscana, ela é mais conhecida como Bisteca Fiorentina, sendo servida com um delicioso vinho ou com cervejas artesanais com sabor pronunciado.

Por mais que alguns possam não gostar muito da ideia, para preservar toda a qualidade, o mais indicado por especialistas é que o corte seja feito malpassado.

