6 carnes perfeitas para churrasco (são excelentes e não custam muito)

Com essas opções, você vai garantir sabor e qualidade, sem precisar recorrer aos cortes mais caras

Pedro Ribeiro - 01 de setembro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/George Piskov)

Quem gosta de carne sabe bem que o churrasco corre nas veias dos brasileiro.

No entanto, as proteínas de origem animal, são itens que muitas vezem saem caro na hora de fazer as compras no supermercado.

Mas se você não abre mão de uma carne assada durante o final de semana, precisa conhecer esses cortes que são mais baratos mas também muito saborosos.

1. Costela de Boi

Para começar a nossa lista, um excelente corte para o churrasco, a Costela de Boi. É muito comum preparar a costela em fogo indireto e ir deixando cozinhar lentamente até que a carne esteja bem macia e os ossos se soltem facilmente.

Uma dica boa para esse preparo é deixar a peça marinada com temperos que complementem seu sabor natural.

2. Fraldinha

Também conhecida em algumas regiões como “bife do vazio”, a fraldinha é um corte popular entre os amantes de um delicioso churrasco.

É uma carne macia, suculenta e cheia de sabor, perfeita para ser grelhada na brasa.

Além disso, o tempo de brasa é baixo em relação a outras carnes como cupim, por exemplo.

3. Asinha de Frango

Mais uma carne barata para o seu churrasco! A Asinha de Frango é uma alternativa econômica e saborosa, que vai surpreender a todos mundo.

Esse corte é delicioso e fica perfeito quando grelhado na churrasqueira, sendo uma excelente escolha para variar o cardápio.

4. Linguiça

Seja de frango ou de porco, não tem como não fazer parte do churrasco.

Além de ser uma opção clássica e, para muitos, essencial, a linguiça costuma ser uma escolha barata e que agrada facilmente os convidados.

5. Coxão Mole

O coxão mole é uma das carnes de segunda mais usadas em cozidos, mas também fica excelente quando assado na churrasqueira.

Para o churrasco esse corte é macio e versátil, perfeita para ser cortada em bifes grossos ou até em tiras para espetinhos.

Uma boa opção é deixar marinando por algumas horas para os temperos entrarem na carne.

6. Contrafilé

Por fim, uma carne que não pode faltar, o contrafilé.

Além do sabor, esse curte possui um ótimo custo benefício para os amantes de churrasco.

E não é só isso, o preparo é um dos mais simples. Fica excelente na grelha, com uma pitada de sal grosso.

