Governo de Goiás pretende rescindir contrato com empresa responsável pelas obras do CEPI Gomes de Souza Ramos

Expectativa era de que adequações fossem entregues ainda no primeiro semestre deste ano, o que não ocorreu

Pedro Hara - 04 de setembro de 2024

CEPI Gomes de Souza Ramos, localizado em Anápolis. (Foto: Reprodução)

À Rápidas, o deputado estadual Amilton Filho (MDB) confirmou que o Governo pretende rescindir o contrato com a Prime Engenharia, construtora responsável pelas obras de reforma e ampliação do Centro de Ensino em Período Integral Gomes de Souza Ramos, na Vila Jaiara.

A falta de agilidade na execução das obras é a razão para a quebra do acordo, segundo o parlamentar. A entrega estava prevista para o primeiro semestre deste ano, o que não ocorreu.

O contrato, no valor de R$ 4,4 milhões, era para instalação de um bloco com oito salas com sanitários, sala de jogos, pátio multiuso, cozinha com refeitório, além da reforma da quadra e dos blocos já existentes.

A Coordenação Regional de Educação (CRE) de Anápolis instaurou processo administrativo para apurar o atraso nas obras de reforma e ampliação da unidade.

O despacho com a abertura do procedimento foi publicado na edição desta quarta-feira (04) do Diário Oficial do Estado. Dois servidores titulares e um suplente da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) foram designados para atuar na comissão que vai avaliar as possíveis irregularidades.