Revelada identidade de mulher morta a facadas na porta de casa, em Piracanjuba

Vítima, de 31 anos, teria sido morta pelo ex-marido, que já teria histórico de ameaças contra a ex-esposa

Augusto Araújo - 12 de setembro de 2024

Ariane Martins Marques, de 31 anos, foi morta na porta de casa, em Piracanjuba. (Foto: Reprodução)

Foi revelada a identidade da mulher assassinada a facadas na porta de casa, em Piracanjuba, cidade a 85 km de Goiânia, na manhã desta quinta-feira (12).

Ariane Martins Marques, de 31 anos, teria sido morta pelo ex-marido, de 38 anos, após sofrer uma série de agressões na entrada da residência, localizada no Setor Lima.

Conforme relato de testemunhas, o suspeito teria batido no portão da ex-esposa, que morava no local há pouco menos de uma semana, após receber ameaças do homem.

No entanto, logo que ela abriu a passagem, o ex-marido já teria dado início aos ataques, com um soco no rosto dela.

Ariane teria começado a gritar por socorro, mas antes da chegada de qualquer auxílio, o suspeito teria começado a desferir vários golpes de faca na vítima, causando um sério sangramento.

Uma ambulância do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada pelos vizinhos, para que pudesse prestar auxílio. Contudo, a mulher acabou falecendo no local.

O ex-marido teria fugido da cena do crime dirigindo uma Fiat Strada prata. As autoridades policiais deram início às buscas na cidade e municípios vizinhos, mas o suspeito ainda não teria sido localizado.

Caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do ocorrido.