Homem suspeito de matar ex-esposa na porta de casa dela é preso pela Polícia Militar em Goiás

Câmera de segurança filmou diversas agressões que vítima sofreu antes de ser assassinada

Augusto Araújo - 13 de setembro de 2024

Ex-marido confessou autoria do crime. (Montagem: Reprodução)

Foi preso no final da tarde desta sexta-feira (13) o ex-marido de Ariane Martins Marques, mulher morta na porta de casa, em Piracanjuba, cidade a 85 km de Goiânia, após receber diversos golpes de faca.

O homem, de 38 anos, é apontado como responsável pelo crime, visto que a vítima, de 31, já tinha uma medida protetiva contra ele após relatar sofrer ameaças.

Inclusive, poucos dias antes do crime, ocorrido na quinta-feira (12), a mulher tinha se mudado para o local, procurando manter distância do suspeito.

No entanto, conforme mostram imagens de uma câmera de segurança, o ex-marido teria ido à nova casa dela e dado início aos ataques.

O embate físico se desenrola por alguns segundos dentro da residência, sem ser possível ver o que acontece. Quando a vítima reaparece, ela está sendo puxada pelos cabelos até o meio da rua.

Ariane teria começado a gritar por socorro, caída no chão, enquanto o suspeito vai até a picape que dirigia e puxa uma faca. Em seguida, ele se desloca em direção à ex-esposa e começa a desferir vários golpes de faca na vítima.

Uma ambulância do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada pelos vizinhos, para que pudesse prestar auxílio. Contudo, a mulher acabou falecendo no local.

O ex-marido fugiu da cena do crime, mas foi localizado no dia seguinte, por equipes da Polícia Militar (PM). Em depoimento, o homem confessou a autoria e alegou estar arrependido das ações.

O suspeito foi entregue às autoridades competentes, para que fossem tomadas as devidas medidas legais.