Chef de cozinha ensina como preparar delicioso Ratatouille

Tradicional e rústico, o nome do prato vem da ideia de "cortar" ou "triturar", podendo ser interpretado também como um ensopado de legumes

Isabella Valverde - 18 de setembro de 2024

Chef Fabio Albuquerque ensina como preparar delicioso Ratatouille. (Foto: Elvis Godoi)

O Ratatouille surgiu no século XVIII na região de Nice, na Provença, sendo um guisado simples criado por camponeses e agricultores com poucos recursos, que utilizavam os vegetais frescos da colheita de verão.

Tradicional e rústico, o nome do prato vem da ideia de “cortar” ou “triturar”, podendo ser interpretado também como um ensopado de legumes, especialmente à base de berinjelas.

Por mais que muitos se lembrem do nome apenas por conta do personagem da Disney, o Ratatouille é uma delícia e uma excelente opção para preparar durante um jantar especial.

No Cada Prato uma História; Cada Mordida uma Viagem desta semana, o chef de cozinha Fábio Albuquerque ensina como preparar essa tradicional receita francesa.

Ingredientes:

– 1 berinjela grande;

– 1 abobrinha grande;

– 1 pimentão vermelho;

– 1 pimentão amarelo;

– 1 cebola média;

– 3 tomates maduros;

– 2 dentes de alho;

– 4 colheres de sopa de azeite;

– 1 colher de chá de tomilho;

– 1 colher de chá de alecrim;

– Sal e pimenta a gosto;

– Folhas de manjericão fresco para decorar.

Modo de preparo

Para reproduzir essa delícia em casa, primeiro corte a berinjela, o tomate e a abobrinha em rodelas finas. Corte os pimentões e a cebola em fatias finas e pique o alho em pedaços pequenos.

Feito isso, em uma frigideira, aqueça 2 colheres de sopa de azeite e refogue o alho e a cebola até ficarem levemente dourados. Depois, adicione metade dos tomates e tempere com sal, pimenta, tomilho e alecrim. Cozinhe até que os tomates se desfaçam e formem um molho grosso.

Reserve esse preparo e, em um refratário ou forma redonda, espalhe o molho de tomate refogado no fundo. Disponha as fatias de berinjela, abobrinha, pimentão e tomate em camadas alternadas, criando um padrão de cores, e tempere com mais sal, pimenta e regue com o restante do azeite.

Então, cubra o refratário com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 40 minutos. Passado o tempo, retire o papel alumínio e asse por mais 10-15 minutos, até os vegetais estarem macios e levemente dourados.

Antes de servir, a dica do chef é decorar o prato com com folhas de manjericão fresco.