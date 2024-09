Comunicado do Banco Central para brasileiros que utilizam Pix pelo celular

Novas regras passarão a valer ainda neste ano e clientes devem ter atenção

Gabriella Pinheiro - 19 de setembro de 2024

(Foto: Marcello Casal JR /Agência Brasil)

O Banco Central (BC) fez um importante comunicado para os brasileiros que utilizam o PIX pelo celular devido aos planos de alteração de algumas regras, que passam a valer a partir de 1º de novembro de 2024. Aqueles que utilizam o mecanismo de pagamento devem passar a ficar atentos a partir de agora.

Conforme a instituição financeira, as mudanças têm como objetivo diminuir casos de golpes e fraudes por meio do PIX. A rapidez e instantaneidade dos pagamentos são alguns dos motivos que têm chamado a atenção das pessoas, principalmente dos criminosos.

Segundo o Banco Central, as alterações dizem respeito aos pagamentos feitos por aparelhos não cadastrados no banco, como smartphones (celulares) e computadores.

No caso, se a conta for acessada por um aparelho diferente, a instituição irá limitar a quantia que poderá ser enviada da conta do cliente. O objetivo é que, se a transferência não tiver sido feita pelo próprio consumidor, a instituição consiga limitar o PIX e evitar maiores danos.

Com isso, a partir de agora, o limite para o cliente permitido pelo Banco Central é de R$ 200 para transferências de aparelhos novos sem cadastro com o banco; além disso, o valor total não pode ser maior que R$ 1 mil.

