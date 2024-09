Segredo para recuperar a roupa que encolheu após a lavagem na máquina

Gabriella Pinheiro - 21 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/ Instagram)

É comum que em um dado momento, uma ou outra roupa acabe se encolhendo após uma lavagem na máquina. Mas não se desespere pois há uma maneira de reverter a situação.

A dica foi dada pela influenciadora Karine Peres S A Jokh por meio de um vídeo no perfil do Instagram e surpreendeu os internautas pela praticidade e rapidez do processo. Saiba mais lendo até o fim!

Segredo para recuperar a roupa que encolheu após a lavagem na máquina

Primeiro, é necessário pegar 4 colheres de condicionar para cabelo e, posteriormente, duas colheres de vinagre de álcool e diluir todos os dois em uma água morna, dentro de um recipiente.

Após isso, é necessário que você despeje o conteúdo em uma água quente suficiente para cobrir a peça. Deixe de molho por 30 minutos e, feito isso, enxague dando umas esticadas com a mão, no sentido que você quer que ela cresce.

Para se ter uma ideia, conforme mostra a influenciadora no vídeo, antes a camiseta tinha 60 centímetros e, após o processo, passou a ser 71 centímetros. Portanto, fica a dica!

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karine Peres S A Jokh (@karineperes_)

