Modelo que matou noivo em motel um dia antes do casamento vai a júri popular

Mulher ainda roubou uma kombi escolar enquanto fugia, antes de se entregar à Polícia Militar

Thiago Alonso - 26 de setembro de 2024

Modelo Marcella Ellen Paiva Martins. (Foto: Reprodução/Instagram)

Acusada de matar o noivo com um tiro no rosto e roubar uma Kombi escolar um dia antes do casamento, a modelo Marcella Ellen Paiva Martins, de 33 anos, será julgada por um júri popular.

A audiência estava prevista para ocorrer nesta quinta-feira (26), mas precisou ser reagendada para o dia 22 de outubro.

A influenciadora é acusada de homicídio simples, pela morte do empresário Jordan Lombardi, de 39 anos, além de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo.

A expectativa é que o julgamento defina se Marcella matou o ex-companheiro por legítima defesa, conforme afirmou o advogado Johnny Cleik Rocha da Silva, ao G1.

Segundo o advogado, a mulher teria cometido o crime após ser agredida pelo noivo durante uma discussão, ao ser questionada sobre uma denúncia feita pela filha dele, de apenas 03 anos na época, quando a menina disse que foi estuprada por uma pessoa enquanto estava sob supervisão da modelo.

Em tempo

O caso ocorreu no dia 09 de novembro de 2022, em um motel do Distrito Federal (DF). Após disparar contra a vítima, Marcella teria fugido do estabelecimento seminua e com o carro do homem — um luxuoso Audi Q7, avaliado em R$ 400 mil.

Em seguida, a modelo dirigiu até o distrito de Girassol, em Goiás, onde roubou uma Kombi escolar, afirmando ter sido vítima de estupro.

Depois, ela continuou o trajeto até Cocalzinho de Goiás, onde encontrou policiais militares em um posto de combustível e se entregou.