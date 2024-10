Saiba como instalar o Título de Eleitor Digital para votar no domingo (06)

O aplicativo pode ser instalado, de forma gratuita, em celulares Android e Iphones. Após a instalação, basta clicar em “Começar no e-Título” e, depois, clicar no quadrado “Li e concordo com o Termo de Uso e Política de Privacidade” e ir em continuar.

Em seguida, é preciso informar o nome, data de nascimento, número do CPF, nome da mãe e do pai e clicar em “Entrar no e-Título”. Logo em seguida, confirme os dados apresentados e clique em finalizar.

Posteriormente, basta digitar a senha e clicar em “Confirmar” e seu Título de Eleitor Digital estará configurado.