Este é o melhor dia da semana para pedir demissão, segundo advogada

Assunto foi abordado pela advogada Beatriz Brigatto por meio de um vídeo

Gabriella Pinheiro - 04 de outubro de 2024

Advogada Beatriz Brigatto (Foto: Reprodução Redes sociais)

Você sabia que não é recomendado pedir demissão em qualquer dia da semana? Pois é. Isso porque a depender da data escolhida você poderá estar perdendo dinheiro.

A orientação sobre o assunto foi dada pela advogada Beatriz Brigatto por meio de um vídeo publicado no perfil oficial dela no Instagram. Saiba mais lendo até o final!

Este é o melhor dia da semana para pedir demissão, segundo advogada

De acordo com a profissional, a recomendação é que a demissão ocorra em uma segunda-feira, mas depois do dia 15 do mês. Isso porque, dessa forma, você consegue receber pelo descanso do fim de semana.

Além disso, ao trabalhar 15 dias do mês, você também garante um mês a mais do 13º proporcional. Então, fica a dica!

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BEATRIZ BRIGATTO | Advogada (@beatrizbrigatto)

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Teste: descubra qual ano mais feliz da sua vida a partir da data de nascimento

Advogada faz alerta para quem anda de avião com frequência no Brasil

Mulher ganha R$ 300 após descobrir que estava ficando com homem casado

Advogada revela qual o melhor dia da semana que quem quer sair da empresa deve pedir demissão

Médico aponta 4 coisas que aumentam demais as dores de cabeça (muita gente faz e não percebe)

Advogada lista 5 benefícios que o INSS não pode cortar (muitos aposentados e pensionistas não sabem)

⁠6 frases que jamais devem ser colocadas nos Status de WhatsApp

O chá que ameniza dor de cabeça, cólica e ajuda eliminar gorduras abdominais

Descubra quanto ganha um mesário que trabalha nas eleições

Estudo revela qual característica que torna uma pessoa de fato atraente

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!