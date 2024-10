MRV promove evento em Goiânia para anunciar novo espaço e impulsionar vendedores

No próximo dia 09 de outubro acontecerá a reunião e empresa promete tornar profissionais 'verdadeiros especialistas' no ramo

Publieditorial - 04 de outubro de 2024

(Foto: Divulgação)

A maior construtora da América Latina, a MRV, está com uma oportunidade incrível para quem já possui o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), quem está cursando Técnico em Transações Imobiliárias (TTI) ou para quem deseja se ingressar neste ramo comercial.

Isso porque, no próximo dia 09 de outubro, a MRV estará promovendo um evento para lançar a mais nova unidade em Goiânia e, ainda, apresentar as possibilidades para ingressar na empresa.

Segundo a MRV, os corretores poderão ser capacitados com excelência, recebendo o suporte necessário para se destacar e alcançar grandes resultados.

“Entender o que é ser Sangue Verde” é o lema do convite, feito pela construtora a todos do ramo, que desejam ingressar neste cenário promissor, com venda de imóveis.

Para participar, é simples! Basta confirmar sua presença no link https://forms.office.com/r/ZM7sDriDZY e se candidatar para fazer parte dessa história.