Regra dos dois minutos: descubra forma simples de parar de procrastinar

Esse método pode transformar a forma como você lida com pequenas tarefas do dia a dia e até mesmo com projetos maiores

Pedro Ribeiro - 13 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Youtube/Letícia Barros)

Procrastinar é um hábito que afeta muitas pessoas, seja por falta de motivação, ansiedade ou até medo de falhar.

Para quem busca uma solução prática, a regra dos dois minutos é uma ótima estratégia para enfrentar a procrastinação e aumentar a produtividade.

Esta técnica simples pode transformar a forma como você lida com pequenas tarefas do dia a dia e até mesmo com projetos e objetivos maiores.

A ideia central da regra dos dois minutos é muito direta: se uma tarefa pode ser feita em até dois minutos, faça-a imediatamente.

Dessa forma, você evita o acumular pequenas pendências, que, ao longo do dia, podem gerar uma sensação de sobrecarga.

Além disso, essa técnica ajuda a vencer aquela sensação de inércia que muitas vezes pode te impedir de começar tarefas maiores, já que o primeiro passo muitas vezes é o mais difícil.

Um exemplo prático desse método é arrumar a sua cama pela manhã. Você pode colocar essa como sua primeira tarefa do dia para te deixar mais motivado e em alguns minutos irá concluí-la.

Quando você está disposto a se comprometer em apenas dois minutinhos, faz com que você supere o bloqueio mental de iniciar, e uma vez começada, é mais fácil manter o fluxo de trabalho.

Mas afinal, por que você procrastina?

Bom, para quem não sabe, a procrastinação também está ligada à ansiedade.

Muitas vezes, as pessoas adiam tarefas por medo de não conseguir executá-las bem ou por se sentirem pressionadas.

Por isso a regra dos dois minutos atua como um alívio para essa pressão, já que ela não exige que você termine a tarefa inteira, apenas que dê o primeiro passo. Esse avanço pode diminuir o estresse e aumentar a confiança.

