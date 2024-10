Detalhes do incêndio que destruiu mais de 10 carros, entre eles uma BMW avaliada em R$ 230 mil em Goiânia

Bombeiros tiveram que arrombar porta do edifício, que estava completamente fechado

Gabriella Pinheiro - 18 de outubro de 2024

Incêndio em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um incêndio ocorrido em uma loja de carros, localizada na Avenida José Rodrigues de Morais Neto, no Parque Amazônia, em Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (18), deixou 12 carros destruídos. Dentre os veículos, estava uma BMW avaliada em R$ 230 mil.

Por volta de 03h, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e se deslocou até o endereço, onde encontraram o fogo no interior do galpão com o edifício inteiramente fechado.

Assim, os militares arrombaram a porta da propriedade e iniciaram as diligências para combater o fogo internamente. Ao todo, foram usados cerca de 3 mil litros de água, incluindo rescaldo.

Os bombeiros também utilizaram motoventilador e tripé com lanterna de iluminação durante o cumprimento de todas as ações de combate.

Devido as chamas, alguns carros foram danificados, sendo eles: BMW 320i Sport GP 2022 ; Hyundai hb20 evolution 2022 ; Renault Duster icônic 2025 ; Hyundai hb20 Sense 2021; Fiat Argo Drive 2023; Chevrolet Onix Plus premier 2023; Hyundai HB20s Confort 2024; Honda City Lx 2016 ; Chevrolet Onix LT 2023; Fiat Cronos Drive 2023; Fiat Toro Freedom 2023 e VW Polo MPI 2021.