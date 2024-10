É seguro guardar panela com comida na geladeira? Tire a dúvida

Muitas vezes, por causa da praticidade, é comum guardar o utensílio diretamente no refrigerador

Pedro Ribeiro - 25 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Youtube? Canal Receitas da Cris)

Pode parecer muito prático, mas será que guardar a panela com comida dentro da geladeira é a melhor opção?

Pois bem, essa dúvida com certeza já passou pela sua mente em algum momento. Pensando nisso, fomos buscar a resposta certa para você!

No entanto, segundo os especialistas, essa talvez não seja a melhor opção.

Bom, acontece que deixar a comida dentro da panela não garante uma vedação adequada, o que prejudica o resfriamento uniforme do alimento.

E não é só isso! Essa prática ainda pode contaminar a panela e até liberar substâncias, dependendo do tipo de alimento e do tempo de contato com o utensílio.

Além disso, se sua panela é de vidro, cerâmica ou pedra, ela pode sofrer desgaste quando levadas direto da geladeira para o fogão.

Esses materiais são mais propensos a choques térmicos por conta da fragilidade e baixa condutividade térmica.

Já as panelas de alumínio e ferro causam outros tipos de problemas. Elas podem riscar a superfícies da geladeira, o que faz com que danifiquem o aparelho e, consequentemente, compromete a durabilidade.

E você deve estar se perguntando: qual é o jeito certo de guardar a comida na geladeira?

De maneira geral, a recomendação é guardar os alimentos em recipientes de vidro ou de plástico livre de bisfenol, com tampas herméticas.

Depois de terminar o preparo, o ideal é que você não demore muito para levar a comida ao refrigerador.

Outra dica é esperar esfriar só um pouco, mas não totalmente.

Depois, quando o vapor parar de sair, você já pode guardar as vasilhas na geladeira.

