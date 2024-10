Multinacional anuncia investimento de R$ 720 milhões para instalação em Goiás

Empresa, conhecida como uma das mais inovadoras do setor, deve aplicar uma política de biomanufatura e segurança no estado

Thiago Alonso - 30 de outubro de 2024

Produtos são conhecidos pelo não uso de açúcar. (Foto: Divulgação/Carlos Alexandre)

A multinacional israelense Amai Proteins anunciou um investimento de US$ 125 milhões – mais de R$ 720 milhões, em conversão direta para a moeda brasileira – no estado de Goiás.

A startup, conhecida como uma das mais inovadoras do mundo no setor de alimentação, lançará os próprios produtos no mercado goiano, prometendo ser uma alternativa às proteínas com açúcar, presentes em diversos alimentos e bebidas.

A expectativa é que, com a chegada da empresa, centenas de empregos sejam gerados, movimentando a economia e o setor empregatício local, como apontou o fundador da Amai Proteins, Ilan Samish.

Além disso, a produção dos alimentos, que utiliza um sistema de fermentação natural, deve gerar impactos positivos para o setor ecológico, contribuindo positivamente para o meio ambiente do estado.

O CEO também enfatizou que o investimento deverá gerar “estabilidade diferenciada, perfil sensorial e de segurança, além de um processo de biomanufatura e acessibilidade” em toda a produção.

Durante a reunião que deu início das negociações, além de Ilan Samish, também marcaram presença o governador Ronaldo Caiado (UB) e o secretário de Indústria e Comércio Joel Sant’Anna Braga Filho.