Simpatia para que nunca falte dinheiro em sua casa (é muito simples)

Por meio de simples processo e com poucos itens, você conseguirá faturar uma boa quantia

Gabriella Pinheiro - 30 de outubro de 2024

(Foto: Marcelo Casal JR / Agência Brasil)

Quem não quer olhar para a conta bancária e encontrar um dinheiro extra, não é mesmo? Bom, uma simpatia pode ser a chave para que nunca falte dinheiro na sua casa.

Por meio de simples passos e com poucos itens, você conseguirá faturar uma boa quantia, sem que seja necessário muita demanda.

Simpatia para que nunca falte dinheiro em sua casa (é muito simples)

O passo a passo é um tanto simples. Primeiro, será necessário que você pegue uma moeda de maior valor e coloque-a na palma da mão.

Depois, pegue canela e açúcar e jogue-os em cima da moeda. Já com os ingredientes na mão, repita a seguinte prece:

“Que o dinheiro me busque, me siga, me persiga. Que venha a mim todo tempo e me acompanhe por toda a vida”.

Logo depois, basta enxaguar a sua mão e colocar a moeda usada dentro da sua carteira. Assim, você verá que prosperidade não irá faltar dentro da sua residência.

Veja o vídeo abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antonio Rodrigo costa Scotelaro (@axe_babaa)

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Teste: descubra qual ano mais feliz da sua vida a partir da data de nascimento

Advogada faz alerta para quem anda de avião com frequência no Brasil

Mulher ganha R$ 300 após descobrir que estava ficando com homem casado

Advogada revela qual o melhor dia da semana que quem quer sair da empresa deve pedir demissão

Médico aponta 4 coisas que aumentam demais as dores de cabeça (muita gente faz e não percebe)

Advogada lista 5 benefícios que o INSS não pode cortar (muitos aposentados e pensionistas não sabem)

⁠6 frases que jamais devem ser colocadas nos Status de WhatsApp

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!