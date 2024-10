Conheça a carne perfeita para fazer picadinha com arroz (opção barata e deliciosa)

Sabe aquele famoso "arroz de preguiçoso" para fazer com um corte gostoso e macio? Essa é a pedida

Magno Oliver - 31 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Receitas da Josi)

Preparar a famosa carne picadinha com arroz (ou o chamado arroz de preguiçoso) é um prato clássico, prático, gostoso, que pode ser feito em várias ocasiões.

Assim, sempre que bate a vontade de curtir uma carne picadinha com arroz, a primeira ideia que vem à mente é: “beleza, mas qual corte de carne comprar?”

Dessa forma, para esse tipo de preparo de carne picadinha com arroz, o mais indicado é optar por uma carne que seja macia, de fácil preparo e que absorva bem os temperos. Além disso, ela tem que ser boa para cozimento, pois vai junto do arroz.

Entre as várias opções disponíveis no açougue, temos o patinho, que se destaca como a melhor opção para esse tipo de receita. O patinho é um corte macio, com pouquíssima gordura e adequado para um cozimento perfeito.

A carne é muito utilizada em preparos com arroz, pois conta com uma textura boa para cozimento e que absorve bem os temperos, além de ser econômica e tranquila de encontrar nos açougues.

Ele é um corte magro, mais leve, de fibras macias e pouca gordura. Pode ser usado moído, ensopado, picadinho ou assado. Assim, ele fica localizado acima do ossobuco do boi, mais precisamente na parte traseira.

Ele se adapta bem a diferentes preparos na cozinha, sejam eles em fatias finas, tiras mais grossas, a suculência, maciez e o sabor característicos estarão sempre mantidos.

E como uma dica boa de preparo, o canal do YouTube Receitas da Josi trouxe uma receita de arroz com carne picadinha que foi sucesso entre os internautas.

Ingredientes:

– 500gr de carne patinho;

– 3 dentes de alho;

– Pimenta do reino a gosto;

– Sal a gosto;

– 3 colher de sopa de azeite;

– 2 colheres de sopa de molho inglês;

– 1 cebola roxa;

– 1/2 pimentão;

– 2 tomates;

– Cheiro verde a gosto;

– Tempero baiano a gosto;

– Chimichurri a gosto;

– 1 xícara e 1/2 de arroz;

– Água para o cozimento.

O preparo da receita:

Para preparar, o vídeo orienta temperar a carne com sal, pimenta do reino, alho e sal e deixe descansar 10 minutos. Feito isso, coloque azeite na frigideira e frite a carne sem ficar mexendo.

Depois disso, adicione o pimentão, os tomates e os temperos. Em seguida, refogue um pouco por 1 minuto e adicione a xícara de arroz (lavado).

Para finalizar, coloque água quente para cozinhar o arroz com a carne e tempere com o sal. Assim, tampe e deixe cozinhar tampado no fogo baixo até que a água seque por completo. Depois é só servir.

Por fim, confira o vídeo completo da receita:

