IFG lança processo seletivo com salários de até R$ 6,3 mil

As inscrições ocorrem exclusivamente online, pelo site oficial do IFG, de 26 de outubro a 18 de novembro de 2024, com taxa de inscrição de R$ 50,00 para todos os cargos.

Candidatos inscritos no CadÚnico e membros de famílias de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa durante o período de inscrição.

A seleção terá duas fases: a Prova de Títulos e a Prova de Desempenho Didático. A primeira fase avaliará a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos, incluindo produções científicas e técnicas. Na etapa didática, cada candidato ministrará uma aula de 45 minutos, com acréscimo de até 10 minutos para perguntas da banca avaliadora.

O critério de desempate entre candidatos priorizará a maior nota na prova didática, seguida pela nota na prova de títulos. Em caso de persistência do empate, será considerada a idade dos candidatos, dando preferência ao mais velho, com prioridade especial para candidatos com 60 anos ou mais, conforme o Estatuto do Idoso.

Os selecionados irão atuar na unidade situada em Trindade. Para consultar mais detalhes acerca do certame, ou para realizar a inscrição, basta acessar aqui o site oficial do IFG.