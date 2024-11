Nova frente fria avança e Goiás deve ter chuvas mais intensas durante a semana; veja previsão

Tempestades poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e também de raios, aumentando risco de transtornos em áreas urbanas

Samuel Leão - 10 de novembro de 2024

Chuvas em Goiânia (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

A semana em Goiás será marcada por chuvas intensas, com a aproximação de uma nova frente fria, que deve trazer volumes significativos de precipitação em diversas regiões do estado, segundo o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO). Essa massa de ar, associada ao calor e à alta umidade, criará condições para a formação de áreas de instabilidade, propensas a tempestades até o fim da semana.

Essas tempestades poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas atmosféricas, aumentando o risco de transtornos, especialmente nas áreas urbanas. Dentre as áreas que devem ser mais afetadas, estão as situadas na região Norte, com ênfase para o Leste goiano, com precipitação que deve ir dos 30 mm até 45 mm.

O órgão destaca, no entanto, a possibilidade de trovoadas e ventos fortes, o que demanda atenção da população às condições climáticas e aos possíveis riscos de alagamentos e quedas de árvores.

A frente fria será mais intensa entre quinta-feira (14) e sábado (16), quando as precipitações se tornarão mais volumosas. Além disso, as rajadas de vento poderão atingir até 60 km/h, o que pode comprometer a infraestrutura urbana e agravar o risco de quedas de árvores e postes.

Na segunda-feira (11), o estado já deverá sentir os efeitos dessa frente fria. Em Goiânia e Anápolis, o tempo será instável, com variação de nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de pancadas de chuva isoladas de até 05 mm.

As temperaturas nestas cidades estarão entre 19°C e 31°C em Goiânia, e 19°C e 29°C em Anápolis, com umidade relativa do ar variando de 50% a 98%, o que pode aumentar a sensação de calor.

Já em outras regiões como a do Entorno do Distrito Federal (onde estão Cristalina e Formosa, por exemplo), a expectativa é de 45 mm de chuvas.

No Norte (no qual se encontra Minaçu, Porangatu, Uruaçu) e Oeste Goiano (Jussara, Iporá, Anicuns), os índices devem ser de 30 mm.

Por fim, o Sudoeste (Rio Verde, Jataí, Quirinópolis) e Sul (Caldas Novas, Itumbiara), devem ter registros mais leves, na casa dos 10 mm.

A Defesa Civil de Goiás alerta para que a população evite locais propensos a deslizamentos e alagamentos, como áreas ribeirinhas. Em caso de ventos fortes, é recomendável que as pessoas busquem abrigo e evitem transitar próximo a árvores e postes.