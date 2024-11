Forma simples de clarear qualquer peça de roupa branca que está encardida

Esse desgaste acontece por diversos motivos, e para acabar com ele, você só precisa de 3 ingredientes

Ruan Monyel - 12 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@logoalinaiza)

Com o uso contínuo, é comum que, mesmo limpas, as roupas brancas apresentem um tom amarelado, e clarear as peças pode dar muita dor de cabeça.

Apesar dos esforços e, independentemente do tecido, a cor branca acaba perdendo o brilho, ficando com manchas e um tom encardido.

Esse desgaste pode acontecer por diversos motivos, mas acabar com ele pode ser mais fácil do que você imagina, graças a uma misturinha muito simples.

Quem nunca jogou fora uma roupa branca por ela estar amarelada e parecer velha, mesmo com pouco tempo de uso, não é mesmo?

O aspecto encardido acontece por alguns motivos, como o acúmulo de suor, sujeira ou até o uso excessivo de produtos de limpeza.

No entanto, para clarear a peça, não é necessário gastar com produtos caros ou ficar esfregando a roupa até resgatar o brilho original.

Existem formas simples, ensinadas através de uma publicação no Instagram (@kidica10_), que prometem clarear qualquer tecido, utilizando produtos comuns.

Para fazer a misturinha, em um recipiente, coloque duas colheres de açúcar cristal, duas colheres de sabão em pó e meia xícara de água sanitária.

Misture bem e, dentro de uma bacia, jogue a mistura nas peças que deseja limpar, e então despeje 1 litro de água fervente.

Por fim, deixe as peças de molho por até 24 horas. Quando o tempo passar, basta lavá-las normalmente para ver o incrível resultado.

Com esse truque, nunca foi tão fácil clarear as peças brancas que estão encardidas. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mel Kiyota Kidica10 (@kidica10_)

