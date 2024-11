Conheça o carboidrato do bem que fortalece a imunidade e é aliado na perda de peso

Ao contrário do que muitos imaginam, esse alimento pode te ajudar a manter uma dieta equilibrada e saudável

Pedro Ribeiro - 19 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Cozinha da Wilza)

Quando falamos em carboidratos, muitas pessoas imediatamente pensam em alimentos que devem ser evitados em dietas de emagrecimento.

Porém, nem todo carboidrato é vilão!

Pensando, vamos apresentar o carboidrato do bem, um aliado poderoso que não só ajuda a fortalecer a imunidade, mas também pode ser um grande parceiro na perda de peso.

Em primeiro lugar, você precisa saber que os carboidratos são uma das principais fontes de energia para o nosso corpo.

Eles podem ser divididos em duas categorias principais: os carboidratos simples e os carboidratos complexos.

Os simples, como os encontrados em doces, refrigerantes e alimentos processados, são rapidamente digeridos e liberam energia de forma rápida, o que pode causar picos de glicose no sangue e levar ao ganho de peso se consumidos em excesso.

Já os complexos, presentes em alimentos como cereais integrais, legumes e tubérculos, são digeridos mais lentamente, proporcionando energia de forma gradual que ajudam a dar aquela sensação de saciedade.

E uma excelente fonte dentre os carboidratos complexos está o inhame.

Ou seja, ele será seu aliado porque irá fornecer energia de maneira equilibrada e constante, sem picos de glicose no sangue,

Esse atributo do tubérculo é ideal para quem busca controlar o peso.

E o melhor de tudo: o inhame tem um baixo índice glicêmico, o que ajuda a evitar o acúmulo de gordura.

Mas os benefícios do inhame não param por aí. Este alimento também age no seu sistema imunológico.

Por ser rico em vitaminas do complexo B, como B6, e minerais como potássio e magnésio, o inhame é um carboidrato que fortalece as defesas do corpo.

Com isso, ajuda a prevenir doenças e a manter o organismo mais protegido.

Além disso, ele também é uma boa fonte de antioxidantes, que combatem os radicais livres e retardam o envelhecimento celular.

Como introduzir o inhame na dieta?

Uma das maiores vantagens desse vegetal é a sua versatilidade na cozinha.

Você pode prepará-lo de diversas formas: cozido, assado, em purê ou até mesmo em sopas.

Ademais, o inhame combina bem com outros alimentos, o que facilita incluir esse superalimento na sua alimentação do dia a dia.

Experimente adicionar uma porção de inhame à sua refeição como substituto de outros carboidratos mais refinados, como o arroz ou a batata.

Você vai perceber a diferença na sua energia e até no seu corpo ao longo do tempo.

