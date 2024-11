Companhia perde recurso e terá que aumentar indenização para passageira que perdeu concurso público por atraso no voo

Juíza destacou que os transtornos enfrentados extrapolam o mero aborrecimento

Davi Galvão - 21 de novembro de 2024

Aeroporto de Goiânia. (Foto:CCR Aeroportos)

A 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás decidiu aumentar de R$ 5 mil para R$ 12 mil o valor da indenização por danos morais a ser pago pela TAM Linhas Aéreas S/A a uma consumidora.

A decisão, divulgada pelo site Rota Jurídica, foi tomada em razão do atraso de um voo que impediu a consumidora de participar de um concurso público em Manaus (AM).

O caso teve início quando a passageira embarcou em Goiânia com destino a capital amazonense, onde faria a prova para Técnico Judiciário do TRT da 11ª Região. Contudo, a conexão em São Paulo atrasou, forçando a companhia a realocá-la para um voo no dia seguinte, inviabilizando a chegada no horário do exame.

De acordo com a advogada da consumidora, além da perda da prova, a passageira não recebeu assistência material, como alimentação e hospedagem, durante o período de espera no aeroporto.

A TAM contestou o aumento da indenização, argumentando que a passageira não apresentou provas suficientes para sustentar o pedido de danos morais e que o valor inicial atendia aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A empresa defendeu, inclusive, que o valor deveria ser reduzido.

No entanto, a relatora destacou que os transtornos enfrentados extrapolam o mero aborrecimento, uma vez que o atraso, a perda da conexão e a longa espera sem suporte da companhia configuram situações graves, justificando o aumento da indenização.

Além disso, a juíza enfatizou que a TAM não ofereceu alternativas viáveis para que a passageira chegasse a tempo do concurso.

A magistrada também criticou a falta de assistência material por parte da companhia aérea, como alimentação e hospedagem, que é obrigatória mesmo em casos de força maior.

A passageira foi mantida no aeroporto durante a madrugada, sem suporte, até ser realocada para um voo de retorno a Goiânia, já que não havia mais possibilidade de participar do exame em Manaus.