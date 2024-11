Preso homem apontado como autor intelectual da execução de advogado em Rio Verde

Vítima foi assassinada na frente do próprio escritório onde trabalhava, no começo de outubro

Davi Galvão - 30 de novembro de 2024

Advogado Cássio Bruno Barroso foi morto na porta de escritório em Rio Verde. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) conseguiu localizar e realizar a prisão do homem apontado como autor intelectual do homicídio do advogado Cássio Bruno Barroso, de 48 anos, em Rio Verde.

O suspeito foi preso nesta quinta-feira (28), juntamente com o cumprimento de outros quatro mandados de busca e apreensão em Água Boa, no Mato Grosso.

Conforme divulgado pelas autoridades, o homem levado sob custódia teria financiado o grupo responsável pela execução do advogado, pois se beneficiaria com a morte de Cássio.

Os detalhes acerca do proceder e resultados da investigação ainda serão divulgados pela PC na próxima segunda-feira (02).

Em tempo

O advogado foi baleado na porta do escritório de advocacia dele, às 13h33 do dia 03 de outubro.

Conforme imagens de câmera de segurança, a vítima estava entrando em uma caminhonete quando foi surpreendida por um pistoleiro, que o aguardava dentro de um Fiat Uno, estacionado a poucos metros à frente.

Depois de dar vários tiros em Cássio, o autor volta ao automóvel e foge rapidamente da cena do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu ainda no local.