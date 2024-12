Sobe para três número de mortos em grave acidente próximo a Caldas Novas

Outras duas vítimas, mãe e uma bebê de apenas 03 anos, seguem internadas

Davi Galvão - 20 de dezembro de 2024

Carro pegou fogo após cair em ponte. (Foto: Reprodução)

Mais duas pessoas tiveram o óbito confirmado após o grave acidente que ocorreu na GO-139, próximo a Caldas Novas, nesta quinta-feira (19).

Além de João Gabriel Porfírio Rorato Jacinto, de 07 anos, que morreu ainda no local, a tragédia também vitimou a avó do pequeno, Marileusa Aparecida Rorato Jacinto, de 66, e também Antônio Alberto Francisco, de 59.

No veículo também estavam a mãe de João, de 35 anos, bem como a irmã dele, de apenas 03. O carro teria pegado fogo após sair da pista e cair na ponte, em uma área de mata e estava com cinco ocupantes.

Marileusa, que estava com 90% do corpo queimado, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas, assim como as outras três vítimas. Porém, apesar dos esforços da equipe médica, ela e Antônio tiveram o óbito confirmado.

A bebê e a mãe seguem internadas sob observação.